Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi a Chiari.

Minaccia il figlio con un martello e lo spinge dal cavalcavia

Una situazione drammatica, che fortunatamente non è terminata in tragedia. Un padre si è presentato a casa del figlio e lo ha minacciato con un martello: voleva 500 euro. Dopo una violenta lite i due sono caduti da un cavalcavia in via Sant’Angela Merici, vicino alla ferrovia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno arrestato e portato in carcere l’uomo.

Tutti i dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 24 gennaio.

TORNA ALL’HOMEPAGE