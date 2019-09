Quando ha visto il furgone posteggiato davanti al suo passo carraio, ha perso il controllo: non solo ha danneggiato il mezzo ma ha anche minacciato il proprietario con una roncola

La minaccia con una roncola

Protagonista della vicenda è un 73enne bresciano. L’uomo si trovava in casa quando ha notato che qualcuno aveva posteggiato un furgone davanti al suo passo carraio. A quel punto ha perso completamente il controllo. E’ sceso in strada e ha affrontato a muso duro il proprietario del furgone. Durante le fasi concitate della discussione non soltanto ha danneggiato il mezzo colpendolo con una roncola, ma ha anche usato l’attrezzo per minacciare l’automobilista. Sul posto sono giunti i militari della Radiomobile di Brescia, allertati dal proprietario del furgone. L’anziano è stato denunciato per minaccia grave e danneggiamento.

