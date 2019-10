Minacce di morte in redazione al ChiariWeek. Ieri mattina un uomo è entrato nell’ufficio di viale Mellini e si è scagliato contro i giornalisti.

Minacce di morte in redazione

E’ successo ieri mattina, intorno alle 11, e non è passato inosservato. In tantissimi hanno infatti chiesto alla redazione del ChiariWeek cosa fosse accaduto e come mai nel parcheggio fossero presenti diverse pattuglie dei carabinieri. Nessuna perquisizione e nessun arresto dei giornalisti come qualcuno ha addirittura ipotizzato, ma una vera e propria aggressione verbale con minacce di morte rivolte a coloro che stavano facendo semplicemente il loro lavoro.

I fatti

Un uomo, visibilmente alterato e con fare aggressivo, si è presentato alla nostra porta di viale Mellini 11, a Chiari, ed è entrato in redazione per chiedere danni relativi a un articolo pubblicato anni fa, di cui si sentiva (senza ragione) vittima. Non è certo la prima volta che succede, ma mai nessuno in dieci anni si era posto con questi modi. Per questo, date le continue minacce di morte si è reso necessario l’intervento dei carabinieri che sono prontamente arrivati in redazione. Le Forze dell’ordine sono arrivate con diverse pattuglie e hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

TORNA ALLA HOME