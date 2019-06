Uno spettacolo dove gli alunni hanno cantato, ballato e si sono raccontati a modo loro, perché la musica è soprattutto crescere

Ciao ciao…a modo nostro

La scuola primaria Angelo Canossi ha ospitato, mercoledì sera, nel proprio parco, i famigliari dei 114 bambini che si sono cimentato in uno spettacolo di grande effetto. Il tema conduttore è stato “l’amicizia” esplorata dei ragazzi con la semplicità e la naturalezza tipiche della loro età. Per quasi tre ore gli alunni sono stati diretti da Fernanda Bodini, maestra diplomata al conservatorio, che li ha guidati attraverso i vari generi musicali, dal pop alla tradizione etnica, da Vasco Rossi a Simon & Garfunkel. Lo spettacolo è stato travolgente e coinvolgente dimostrando il grande valore didattico del progetto musicale che la scuola porta avanti da ormai quattro anni. La serata è stata anche l’occasione per premiare gli studenti che hanno conseguito la certificazione Trinity College, per la lingua inglese e per quelli che hanno vinto i giochi di matematica. Inoltre è stato consegnato un attestato alle signore straniere che durante l’anno hanno seguito un corso di alfabetizzazione tenuto dalle insegnati della Canossi. “Questa scuola è il nostro fiore all’occhiello, per noi la cultura è fondamentale”, così si è espresso il primo cittadino, Massimo Gustiziero.

TORNA ALLA HOME PAGE