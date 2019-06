Tutto il paese ha voluto partecipare commosso al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della piccola Veronica Elena

Una comunitá in lutto

Questa mattina, nella chiesa parrocchiale di S. Biagio, tutta Milzano si è stretta al dolore di papà Cristian Ungureanu e mamma Sonia Fardani, distrutti per la scomparsa della figlia Veronica Elena a solo un mese dalla nascita. “Preghiamo non solo per la piccola Veronica Elena, ma anche per i suoi genitori, perché siano sostenuti ed aiutati in questo momento di estremo dolore”, così è intervenuto don Lorenzo Boldrini durante l’omelia.

