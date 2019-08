Un incendio su una riva in direzione Mella Morta si è sviluppato in tarda mattinata, sul posto i Vigili del Fuoco di Orzinuovi.

L’incendio

Verso le 11.20 è stato avvistato del fumo su una riva in direzione Mella Morta. Prontamente Fabio Sitzia e il volontario della Protezione Civile Franco Trifoglietti sono intervenuti sul posto per un controllo. Circa 80 metri di riva erano interessati da un incendio, sono immediatamente intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Orzinuovi. La missione è attualmente in corso, l’incendio è sotto controllo e non sono stati individuati danni a persone o immobili. Da accertare le cause dell’incendio.

