Continua la Festa dell’Oratorio, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, con ricco menù e tanto intrattenimento per grandi e piccini

Un appuntamento per tutti

Giochi, musica dal vivo, area bimbi, un menù da fare invidia ad un ristorante: i volontari dell’oratorio hanno pensato proprio a tutto per regalare a Milzano quattro formidabili giorni di divertimento. Più di una ventina di infaticabili volontari hanno lavorato divisi tra cucina e servizio ai tavoli, nonostante il caldo torrido, per far sì che tutto scorresse liscio. “Tutti si danno molto da fare – ha spiegato Fabio Sitzia, volontario – Questo è un appuntamento molto atteso: abbiamo fatto 200 coperti per sera e un centinaio di pasti da asporto”.

La festa continua

Stasera è previsto il gran finale con il karaoke di Frank & Moni e l’estrazione dei biglietti della lotteria. Oratorio in festa si conferma uno degli appuntamenti più belli per vivere insieme un momento di divertimento.