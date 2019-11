Mezzo pesante esce di strada e perde il carico sulla spVII. L’incidente è avvenuto a Leno alle 11 circa ed è scattato il codice rosso.

Aggiornamento delle 11.50

Il conducente del mezzo, un uomo di 48 anni, ha avuto un malore cardiaco. Sul posto è intervenuta anche l’Unità cardio coronarca di Manerbio e i soccorritori lo stanno portando in ospedale in codice giallo.

Il conducente ha avuto un malore ed è uscito di strada perdendo il carico. E’ successo alle 11 circa sulla spVII in territorio di Leno ed è scattato il codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con auto medica e ambulanza, mentre è stata allertata la Polstrada per i rilievi e la dinamica del caso. Stando alle prime ricostruzioni il conducente, dopo aver avuto un malore improvviso, è uscito di strada andando a sbattere contro la recinzione di una officina meccanica e perdendo il carico. Non si conoscono ancora le generalità del conducente. Seguono aggiornamenti

