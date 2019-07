E’ sabato, inizia il weekend e chi può si mette alla guida per cercare relax, spensieratezza, divertimento. Con amici, famiglia, da soli, poco importa, l’importante è evadere almeno per il fine settimana. Pensiero comune, evidentemente, visto il traffico intenso registrato sulle autostrade.

Rallentamenti su A4 e litorale veneto

In particolare, sulla A4 in questi minuti, da Brescia Centro fino a Peschiera si registrano forti rallentamenti, in particolare ai caselli di Sirmione e Peschiera del Gada. Non mancano però code anche sul litorale veneto, soprattutto all’altezza di Bressanone e Rovereto Nord.

