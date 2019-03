Porta la bambina all’asilo e i ladri le svaligiano la casa: è successo a Dello.

Furto a Dello

Ieri mattina brutta disavventura per una mamma di Dello e per la sua famiglia. La donna era uscita per portare la sua bambinia all’asilo ma al rientro si è ritrovata la sgradevole sorpresa: i ladri infatti hanno portato via soldi, gioielli e cellulari. I mlaviventi hanno studiato il piano nei minimi dettagli: hanno aspettato che la palazzina di via Pavoni fosse vuota per entrare e dopo aver scardinato la porta finestra della camera hanno agito in pochi minuti.

