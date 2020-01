Meningococco C, un nuovo caso nella Bergamasca

Meningococco C, un nuovo caso a Foresto Sparso, nella bergamasca proprio quando la fase di emergenza straordinaria era agli sgoccioli. Avviata la profilassi e le vaccinazioni anche per gli over 60.

“Una donna di 71 anni e’ risultata positiva nelle scorse ore al Meningococco C. La paziente, residente a Foresto Sparso (un comune della bergamasca a pochi km da Villongo), e’ ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, fortunatamente in condizioni stabili. ATS di Bergamo ha avviato le procedure di profilassi per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con lei”. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. E’ il sesto caso nel giro di due mesi, due dei quali erano costati la vita a Veronica Cadei e Marzia Colosio. Un altro episodio di infenzione aveva interessato un 16enne di Castelli Calepio, ma si trattava di Meningococco B.