Meningococco C, assessore Gallera: già effettuate 20.000 vaccinazioni

“Abbiamo superato le 20.000 vaccinazioni somministrate contro il Meningococco C nella zona del basso Sebino e di Grumello – ha sottolineato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – In pochi giorni sono state introdotte azioni di prevenzione senza precedenti, a tutela dei cittadini e della salute pubblica”.

È questo il primo bilancio della campagna vaccinale straordinaria in atto in un’area della Lombardia sul confine fra le province di Bergamo e Brescia, dove nelle scorse settimane si sono verificati quattro casi di Sepsi da Meningococco C, due delle quali mortali.

“Siamo riusciti ad attivare una serie di interventi tempestivi e puntuali – ha aggiunto Gallera – creando una cintura di sicurezza vaccinale importante. Questo servizio è un’attestazione di buon funzionamento del sistema socio sanitario regionale e di efficienza della pubblica amministrazione. Ringrazio tutti gli operatori che, anche oggi come gli altri giorni, stanno lavorando negli ambulatori, il personale ed i dirigenti della Direzione generale Welfare, delle ATS di Bergamo e Brescia, delle ASST Bergamo Est e della Franciacorta, e in generale tutte le ASST e le ATS lombarde che hanno messo a disposizione in questi giorni alcuni loro professionisti per affrontare in modo adeguato una situazione delicata e particolare”.

L’assessore Gallera ha espresso “gratitudine ai rappresentanti degli ordini professionali dei medici e degli infermieri, e a tutti i Medici di Medicina Generale che stanno garantendo un supporto concreto attraverso il coinvolgimento proattivo dei propri assistiti”.

La bontà e l’efficacia dell’azione di Regione Lombardia sono state sottolineate anche dai rappresentanti del Ministero dell Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, che hanno condiviso il programma degli interventi.

Aperti 14 ambulatori straordinari

“In pochi giorni abbiamo aperto 14 ambulatori straordinari – ha spiegato Gallera – siamo arrivati nelle scuole, senza chiuderle, e arriveremo in 25 aziende. Sono positivamente colpito dal senso di responsabilità di molti amministratori locali, degli imprenditori che hanno messo a disposizione spazi e strutture per le vaccinazioni ai propri dipendenti, dei cittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione quale strumento preferenziale di difesa”.

“In pochissimo tempo – ha commentato il direttore generale dell’ATS di Bergamo Massimo Giupponi – abbiamo raggiunto il 50% del target di cittadini nell’area bergamasca. Dopo aver avviato l’intervento di vaccinazione nelle scuole parte, ora quello nelle aziende con più di 30 dipendenti”.

“Ci siamo attivati immediatamente – ha concluso il direttore generale dell’ATS di Brescia Claudio Sileo – con il contributo di Asst Franciacorta abbiamo effettuato 8.000 vaccinazioni presso i centri vaccinali e dall’8 gennaio presso gli studi di tutti i MMG e PLS che hanno prontamente aderito.

È stata una straordinaria mobilitazione del sistema di Welfare, dalla Sanità ai Sindaci al volontariato, esempio di una comunità che ha lavorato in squadra per un obiettivo comune”.

