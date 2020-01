Meningococco: al via la campagna vaccinale in cinque scuole bresciane. Si partirà da Iseo, Palazzolo e Adro, ma lista degli istutiti potrebbe ampliarsi e comprendere anche altri territori della Provincia.

Campagna vaccinale nelle scuole

La prevenzione passa dalle scuole. Al via da venerdì la campagna vaccinale preventiva e gratuita per il meningococco. Sono stati comunicati i nomi dei cinque istituti coinvolti, ma la lista si potrebbe allargare nei prossimi giorni. Saranno coinvolti gli istituti “G. Antonietti” di Iseo, “G. Falcone” e “C. Marzoli” di Palazzolo sull’Oglio, il Centro Formativo Provinciale

“G. Zanardelli” di Clusane d’Iseo e l’Istituto paritario “Madonna della Neve” di Adro. L’obiettivo è di vaccinare il maggior numero di studenti possibili anche se alcuni avranno probabilmente già eseguito la profilassi nei Comuni di riferimento. I maggiorenni dovranno compilare un documento in cui danno il consenso, mentre i minorenni dovranno farlo firmare ai genitori.

Cinque casi di meningite

Sono cinque casi di contagio da meningococco (4 di tipo C), di cui due decessi (che hanno scatenato una vera e propria psicosi da meningite). Si tratta di 4 di meningite C, contratti da i 3 residenti a Villongo (1 decesso) e 1 residente a Predore (1 decesso). Il sospetto quinto caso, il 16enne di Castelli Calepio ricoverato a Bergamo, non è risultato tipo C, quindi non ha nulla a che fare con i precedenti.

Dove vaccinarsi?

Sarà comunque ancora possibile vaccinarsi nei Comuni di Iseo, Paratico e Capriolo. Ecco la lista dei luoghi e degli orari.

Paratico – presso Centro Sereno (Centro Diurno) Via Timoni a Lago, 44 – Personale ASST Franciacorta

· GIOVEDÌ 09/01/2020 dalle 9 alle ore 16

· VENERDÌ 10/01/2020 dalle 9 alle ore 16

Iseo – sede vaccinale sita in via Giardini Garibaldi, 2B – Personale ASST Franciacorta

· GIOVEDÌ 09/01/2020 dalle 9 alle 16

· VENERDÌ 10/01/2020 dalle 9 alle 16

Capriolo – ambulatori medici presso la Farmacia comunale Piazza del Mercato, 3 – Personale Ats Brescia

· GIOVEDÌ 09/01/2020 dalle 9 alle 16

· VENERDÌ 10/01/2020 dalle 9 alle 16

Allertati i medici di base e le aziende

Inoltre, hanno dato la loro disponibilità a vaccinare, già da oggi 8 gennaio 2020, complessivamente 29 medici: 23 medici di medicina generale e 6 pediatri. Infine, anche le aziende presenti nei territori interessati sono state contattate. Si è provveduto a censire le imprese ubicate nei 3 comuni per la somministrazione del vaccino ai loro dipendenti.

I vaccini già erogati

A ieri, 7 gennaio, in provincia di Bergamo sono stati erogati 3.830 vaccini mentre a Brescia il numero è di 4.404. Dati in continuo aumento in quanto ogni medico presente negli ambulatori riesce a vaccinare circa 20 persone ogni ora.

