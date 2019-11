Maxi schianto in Brebemi: non ce l’ha fatta il bimbo di quattro anni. E’ uno dei risvegli più tristi per la città. Purtroppo il piccolo è spirato ieri sera all’ospedale.

Comunità sotto shock

La vittima è Daniele Bazzardi. Il piccolino di 4 anni non ce l’ha fatta. L’Amministrazione comunale si unisce al fortissimo lutto e ha espresso vicinanza al consigliere Simone Riccardi (zio del piccolo Daniele) per il lutto che ha colpito la sua famiglia. La comunità si è chiusa nel silenzio.

Maxi schianto in Brebemi

Non c’è stato niente da fare. Il piccolo di 4 anni rimasto coinvolto nell’incidente in Brebemi non ce l’ha fatta. Il bimbo è rimasto coinvolto nello schianto in Brebemi, all’altezza di Cazzago San Martino (Pedrocca) e tra le uscite di Rovato e Travagliato.

Il bimbo non ce l’ha fatta

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia stradale di Chiari, ma il bimbo viaggiava a bordo di un Renault Scenic con i familiari. Al volante c’era il padre e in auto altre due ragazzine di 12 e 13 anni. La sorellina e un’amica. Da subito le condizioni del piccolo erano parse critiche ed era stato trasportato al Civile pediatrico in elisoccorso. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Gli altri feriti non sembrerebbero invece in pericolo di vita.

Altre vetture sono rimaste coinvolte e sono cinque le persone rimaste ferite. La strada è stata riaperta dopo ore per consentire i rilievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle lamiere.

