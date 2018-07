Maxi rissa alla stazione di Monza: aggredito anche un nostro cronista.

Come riporta il Giornale di Monza hanno tentato di rubargli il cellulare con il quale stava filmando la violenta lite tra extracomunitari. E’ stato medicato dal 118 intervenuto sul posto. E c’è anche un ferito grave, un ventenne del Gambia, che è stato trasportato all’ospedale San Gerardo in codice rosso, raggiunto da una coltellata. Le Forze dell’ordine hanno fermato il suo presunto aggressore, un 35enne della Guinea. La rissa tra i due immigrati avrebbe poi coinvolto un’altra quindicina di immigrati e a farne le spese, suo malgrado, è stato anche un nostro collega.

A rimanere coinvolto della rissa scoppiata poco fa in via Arosio, a Monza, davanti allo scalo ferroviario, è stato anche un nostro collega, intervenuto sul posto per documentare e raccontare l’accaduto. Il cronista del Giornale di Monza si è trovato davanti una quindicina di giovani uomini di colore, che si picchiavano. E’ bastato anche solo che prendesse il telefono per documentare la rissa che è stato inseguito e aggredito da alcuni dei presenti. Si è dovuto rifugiare all’interno di un vicino esercizio commerciale.

Stima da parte dell’Associazione Lombarda Giornalisti

Il cronista aggredito è stato medicato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, dove gli è stato applicato un collarino. Fortunatamente le radiografie non hanno evidenziato fratture ma desta un po’ di preoccupazione l’occhio sinistro colpito con violenza; domani il collega dovrà tornare in ospedale per una visita oculistica specialistica. Tante le attestazioni di stima e vicinanza giunte in redazione in queste ore, fra le altre vogliamo ricordare quella dell’Associazione Lombarda di giornalisti che sulla sua pagina Facebook ha postato la solidarietà del sindacato e dell’Ordine dei Giornalisti.