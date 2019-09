E’ successo questa notte ma le informazioni più dettagliate sono arrivate solo negli ultimi minuti. Poco dopo la mezzanotte si è verificata una maxi rissa in via 26 Aprile a Bagnolo Mella per futili motivi tra ragazzi di origini pakistane e indiane.

Il fatto

Tutto, quindi, è scaturito per futili motivi e un ragazzo è stato colpito da una bottigliata ed è finito al pronto soccorso di Manerbio in codice verde. L’aggressore invece è scappato, così come anche le altre persone che erano presenti, circa una ventina. All’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi si erano già tutti dileguai. Qualche soggetto, però, successivamente, è stato fermato e identificato, tra cui l’aggressore.

Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Verolanuova.

