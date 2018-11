Maxi incidente nella notte a Chiari: è atterrato anche l’elisoccorso. Cinque le persone coinvolte nello scontro in via Consorzio Agrario.

La chiamata è partita in codice rosso. L’incidente sembrava davvero spaventoso, invece la gravità è andata poi scemando nonostante si sia comunque trattato di un bruttissimo colpo. Due auto sono rimaste coinvolte, qualche minuto dopo le 2, in un tragico impatto. Cinque le persone a bordo. Tre 21enni, di cui due ragazze e un maschio e due 51enni (una donna e l’altro non è ancora noto). A Chiari è arrivato anche l’elisoccorso, ma fortunatamente tutti i feriti sono stati classificati in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Chiari mentre è subito rientrato l’allarme per i Vigili del fuoco. L’elisoccoro è poi atterrato alle 3 agli Spedali civili di Brescia, mentre l’ambulanza dei Volontari di Rovato e di Bornato hanno portato i feriti all’ospedale di Chiari.