Maxi incidente a Quinzano d’Oglio SIRENE DI NOTTE

Maxi incidente a Quinzano d'Oglio sulla sp9. Due auto si sono scontrate e cinque persone sono finite in ospedale

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 5.47 dalla sp9, all’altezza di Quinzano d’Oglio. Due auto si sono scontrate e i soccorritori sono intervenuti in codice rosso con cinque ambulanze e due auto mediche. A restare feriti nell’incidente sono stati un 45enne, un 46enne, un 51enne e due 66enni. I volontari bresciani hanno trasportato tutti in ospedale, in Poliambulanza e al Civile in codice giallo. Sul posto anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

