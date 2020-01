Maxi depuratore del Garda: si è tenuto oggi (domenica) a Gavardo il doppio corteo contro il depuratore del Garda che, stando a quanto riportato dall’attuale progetto, verrebbe dislocato nel comune della Valsabbia e a Montichiari. L’evento è stato organizzato dal «Tavolo delle Associazioni che amano il Fiume Chiese e il suo lago d’Idro» su invito del «Comitato Gaia» e con il supporto del «Tavolo provinciale Basta Veleni».

Oltre 2000 partecipanti per dire no al maxi depuratore

Sono stati oltre 2000 i partecipanti al doppio corteo (tra questi anche alcuni rappresentanti del Trentino, della media Valle, di Salò e di Mantova). Le partenze da Gavardo, via Falcone e da Prevalle in via Morani alle 14 per poi confluire, simbolicamente, nel luogo che, da progetto, andrà ad ospitare il nuovo depuratore.

Presenti dodici sindaci: Davide Comaglio (Gavardo); Damiano Giustacchini (Prevalle); Alberto Maestri (Paitone); Mauro Da Lio (vice sindaco Calvagese); Giovanni Cottini (Bedizzole); Michele Zanardi (Villanuova sul Clisi); Rinaldo Bollani (Sabbio Chiese); Giovanni Benedetti (Muscoline); Roberta Ferandi (Vallio Terme); Raffaele Favalli (Asola); Andrea Agnelli (Nuvolera) e Marco Togni (Montichiari).

«I dubbi un tempo nutriti circa la realizzazione del depuratore sull’asta del Chiese oggi sono certezze – hanno spiegato gli organizzatori – e cioè che si tratta di un’operazione deleteria per il fiume Chiese e che non serve al lago di Garda. Il progetto non va, chiediamo pertanto che venga rivisto».

Il portavoce del «Tavolo di chi ama il fiume Chiese ed il suo lago d’Idro» Gianluca Bordiga ha ribadito che «Laddove l’attuale progetto non dovesse conoscere una battuta d’arresto come molti si auspicano – ha sottolineato – stiamo preparando un’azione legale molto incisiva».

Tra gli intervenuti anche Filippo Grumi del comitato Gaia di Gavardo, Stefania Baiguera del Tavolo Basta Veleni e i sindaci di Gavardo e Montichiari.

