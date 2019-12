Il clamoroso caso riguarda due coniugi di Palazzolo: lei morta a 90 anni nel 2016 e lui poche settimane fa a 94 anni.

Marito e moglie invalidi, ma l’accompagnamento arriva dopo il funerale

A denunciare l’episodio è stata la figlia dei due palazzolesi. Il caso della madre, morta nel 2016, è stato sicuramente scandaloso, ma sicuramente può succedere. “Era anni che chiedevamo l’accompagnamento, ma la risposta è arrivata il giorno del suo funerale”. Ma per la famiglia palazzolese il caso si è ripetuto tre anni dopo, con la morte del padre: “Qui mi sono molto arrabbiata per come sono state condotte le visite. E anche nel suo caso, dopo 4 domande di aggravamento, la risposta è arrivata il giorno dopo la sua morte”.

Ulteriori dettagli e l’intervista alla figlia dei due coniugi, entrambi erano invalidi al 100%, sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 20 dicembre.

