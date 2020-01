Ore di apprensione per una 12enne scomparsa a Orzinuovi: aveva paura di affrontare i genitori per aver marinato scuola.

L’allarme è scattato ieri mattina alle medie della città per una 12enne che la mattina non si è presentata a scuola. Un’abitudine che aveva preso da tempo, tanto che i genitori erano stati allertati dagli insegnanti e si sono presentati ieri a colloquio per parlare della situazione. La 12enne, spaventata, è andata fino al centro commerciale di Antegnate e lì è rimasta fino a sera inoltrata, quando, prima della chiusura, si è rivolta a una guardia giurata, che ha chiamato i Carabinieri di Verolanuova che sono andati a prenderla. L’episodio è stato segnalato ai Servizi sociali.

