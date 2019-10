Maria Vignoni di Castrezzato ha spento 102 candeline. L’anziana non ha mai lasciato il paese e ha sempre lavorato nei campi.

Maria Vignoni ha spento 102 candeline

Sono ben 102 le candeline spente ieri da Maria Vignoni. Nata il 17 ottobre del 1917, si è affacciata al mondo durante la Guerra e non ha mai lasciato la sua Castrezzato.

Fin da piccola ha lavorato nei campi per aiutare la sua famiglia: è stata instancabile. In mattinata il sindaco Giovanni Aldi le ha consegnato un mazzo di fiori alla castrezzatese a nome dell’Amministrazione e nel pomeriggio sono arrivati il parroco don Mario Stoppani e altri amici per il momento dello spegnimento delle candeline. La donna, per questo momento, si è incipriata per bene ed ha accolto tutti con gioia.

TORNA ALLA HOME