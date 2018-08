Manuela Bailo: setacciata la casa di famiglia dell’ex amante. Le indagini si stanno concentrando tra via Dante e via Allende a Ospitaletto.

Da questa notte una pattuglia dei carabinieri è fissa all’esterno dell’abitazione di via Allende, all’angolo con via Dante. Questa è infatti la casa della madre di Fabrizio Pasini, l’assassino reoconfesso della trentacinquenne Manuela Bailo, scomparsa da Nave il 28 luglio. Dopo tanti giorni, il tragico epilogo. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina. La scientifica sta cercando prove e non si esclude che la donna possa essere stata uccisa proprio ad Ospitaletto e poi portata ad Azzanello, nel cascinale dove è stata ritrovata.

Le indagini a Ospitaletto

Dalle 11.30 circa di questa mattina, la squadra della scientifica investigativa di Brescia è al lavoro. Stanno passando a setaccio l’abitazione, posta sotto sequestro, e il garage. Quella di via Allende è in realtà la casa di famiglia dove Fabrizio è cresciuto. Attualmente nella palazzina vive la madre, al momento in vacanza, e uno zio che è già stato interrogato dai carabinieri. Pasini invece risiede sempre a Ospitaletto, ma in un’altra zona.

Il vicinato

Increduli i vicini che incuriositi dal via vai di miliari hanno appreso la notizia del convolgimento di Pasini proprio questa mattina. Diversi l’hanno descritto come una persona tranquilla e che non aveva mai dato nell’occhio.