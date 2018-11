Un maniaco ha iniziato a masturbarsi davanti a lei. La studentessa ha avuto il sangue freddo di fargli il video con il telefono per poterlo denunciare.

Maniaco in treno

Erano le 15 di un giorno feriale. L’episodio è avvenuto sulla tratta che da Milano porta a Bergamo. La studentessa, una ventenne di Melzo, era seduta in ultima carrozza quando l’uomo si è avvicinato. Ha tirato fuori gli attributi e ha cominciato a toccarsi come se niente fosse. Per la studentessa non c’era possibilità di scappare.

La ragazza ha girato un video per denunciarlo.