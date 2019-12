Nei prossimi giorni a Manerbio prenderanno il via il lavori di rimozione di alcuni pioppi “pericolanti”: per facilitare le operazioni le strade verranno chiuse al traffico e la circolazione subirà delle limitazioni.

Via i pioppi

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre verranno eseguiti i lavori di abbattimento dei pioppi situati in via Madre Teresa di Calcutta e nelle vie limitrofe. Un intervento “necessario per porre in completa sicurezza tutta la zona, in particolar modo a seguito degli eventi atmosferici verificatisi recentemente, che hanno causato la caduta di rami di rilevanti dimensioni e minato la stabilità degli arbusti”, ha spiegato l’assessore Paolo Vittorielli – Inoltre, il notevole accrescimento di questi alberi ha causato anche gravi problematiche alle infrastrutture, in particolare rotture e danneggiamenti delle strade, della pista ciclabile, dei tombini, delle tubazioni dei sottoservizi ed interferenze con i pali dell’illuminazione pubblica”. Abbattuti sì, ma anche rimpiazzati: l’intenzione è, di sostituire i pippi rimossi con nuove essenze idonee dal punto di vista della sicurezza e dell’estetica, evitando problematiche alle infrastrutture e rischi per le abitazioni, entro la primavera del 2020.

L’elenco delle vie chiuse al traffico

Lunedì 16 dicembre, dalle 6.30 fino alle 17, verrà chiusa via Madre Teresa di Calcutta nel tratto compreso tra via Rodari e via Lunardi.

Martedì 17 dicembre, dalle 6.30 fino alle 17 verrà chiusa via Madre Teresa di Calcutta nel tratto compreso tra via Lunardi e via Gavrine, via Gavrine nel tratto compreso tra via Collodi e via Madre Teresa di Calcutta e via Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra via Gavrine e via Collodi.

Mercoledì 18 dicembre dalle 6.30 fino alle ore 17 verrà chiusa via Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra via Collodi e via Madre Teresa di Calcutta, via Duca d’Aosta nel tratto compreso tra via Gavrine e la rotatoria del Palafeste, via Madre Teresa di Calcutta nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e la rotatoria del Palafeste, la rotatoria del Palafeste, via Vittime dei Lager fino all’ingresso secondario del Palafeste e via Nikolajewka.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione sulla viabilità resteranno a disposizione l’ufficio ecologia ed il corpo di polizia locale.

TORNA ALLA HOME