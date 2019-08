Manerbio, polemica sulla strada delle Gozzole. Dai cittadini salgono le lamentele: «E’ un incubo per gli automobilisti».

La strada delle buche

Per la topografia ufficiale il nome è strada delle Gozzole. Fra i cittadini invece è conosciuta come la «via bassa» che collega Bassano a Cigole. Per altri ancora, quelli che spesso la attraversano, è la famigerata «strada delle buche»: un incubo per le ruote e le sospensioni, almeno per quanto riguarda i circa due chilometri di competenza del Comune di Manerbio. A percorrerla sono soprattutto i trattori e i mezzi agricoli dei cascinali e delle aziende, ma anche chi per lavoro o altri motivi accorcia il percorso tagliando per le campagne. Un viaggio tranquillo, fino a quando il tragitto si trasforma in un giro «sulle montagne russe» a causa delle pessime condizioni in cui versano alcuni punti del tratto manerbiese: eppure, nonostante le segnalazioni, «sono anni che versa in quelle condizioni».

