Manerbio, si scontra con un camion e finisce contro un muro: non è grave, per fortuna, la giovane alla guida dell’auto incidentale.

Si scontra con un camion e finisce contro un muro

E’ successo poco fa, in via Moretto. dalle prime ricostruzioni della Polizia Locale, giunta sul posto per i rilievi del caso, sembra la Open Micra guidata da E. L. (classe 1989 di origini straniera) fosse parcheggiata a bordo strada. Al momento di immettersi sulla carreggiata non avrebbe visto il camion che stava sopraggiungendo il direzione dell’incrocio semaforica: l’utilitaria si è scontrata contro l’autoarticolato, che l’ha trascinata per alcuni metri e l’ha letteralmente girata, e ha finito la sua corsa contro il muretto e la ringhiera di un’abitazione dall’altra parte della strada, danneggiandoli.

Nulla di grave per l’autista del camion, uscito illeso dall’urto. La 3oenne invece è stata messa in sicurezza dai volontari del Cosp di Flero e trasportata in ospedale in codice giallo.

La circolazione ha subito dei rallentamenti in entrambe le direzioni per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi

