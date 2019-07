Manerbio cambia “strada”: per le vie del centro è in arrivo una rivoluzione.

Cambia la circolazione

Per la viabilità del centro è tempo di rivoluzione. Un progetto nato per «venire incontro alle esigenze dei cittadini garantendo comunque la sicurezza degli studenti», ma anche per «decongestionare l’area, riqualificare le vie e risolvere le problematiche legate ad alcuni incroci pericolosi». Le modifiche sono state presentate mercoledì in un’assemblea pubblica dal sindaco Samuele Alghisi, dal vicesindaco Giandomenico Preti e dal comandante della Polizia Locale, Andrea Agnini: le più sostanziose interesseranno l’area che circonda le scuole elementari, ovvero le vie Galliano, De Gasperi e Palestro: sotto i ferri anche via Martiri della Libertà e la salita di piazza Falcone, che secondo il progetti diventerà a doppio senso.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 5 luglio

