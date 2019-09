Gli sgoccioli dell’estate si festeggiano fra musica e brindisi… ma con moderazione. E dove non arriva il buon senso fa capolino la nuova ordinanza firmata dal sindaco Samuele Alghisi che, in occasione della festa organizzata per venerdì 6 dalla discoteca Il Cilindro, a partire dalle 20 e fino alle 4 vieterà il consumo di alcolici in un raggio di 500 metri dall’ingresso del locale.

L’ordinanza

Una tappa al minimarket per far rifornimento di superalcolici: le serate dei giovani spesso cominciano così, e ancor più spesso, purtroppo, finisco con un ricovero per intossicazione etilica ancor prima di mettere piede in discoteca. Senza parlare poi delle problematiche a livello di ordine pubblico. Scopo dell’ordinanza emessa dall’Amministrazione (che ricalca quella già proposta a giugno in occasione della festa di fine anno organizzata dal locale) non tanto prevenire il consumo tout court di alcolici quanto “ostacolarne l’abuso, promuovendo al suo posto una maggiore consapevolezza” ed evitare i disagi a livello di ordine pubblico e degrado dei luoghi comuni. Oltre all’area compresa nei 500 metri lineari dall’ingresso del Cilindro, il consumo di alcool sarà vietato anche nel centro storico: soggetto all’ordinanza saranno via San Martino, via Volta, piazza Battisti, la «strada rossa» (il percorso pedonale che collega via Mazzini a via Insurrezione Nazionale), piazza Italia, piazza Bianchi, il passaggio coperto che collega via Piazzoni a via XX Settembre, vicolo del Gesù, la «Scaletta del Gesù), che collega l’omonimo vicolo alla via San Martino, la «Scaletta del Politeama», che collega piazza Bianchi a via San Martino e in piazza Aldo Moro.

