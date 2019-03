Grande successo per i giovani kickboxer che sono stati impegnati in due competizioni di alto livello: Criterium e Coppa del presidente

Criterium e Coppa del presidente

Lo scorso 17 marzo, a Rimini, gli atleti della P.T. Kickboxing sono stati indiscussi protagonisti dei tornei Criterium e Coppa del presidente, organizzati dalla Fikbms (Federazione italiana kickboxing muay thai savate shoot boxe sambo). Oro per Lorenzo Sterza, 15enne di Quinzano, bronzo per Valerio Scavone, 17enne di Cigole, e Filippo Benvenuti, 16enne di Gambara, che hanno trionfato a Criterium. Nella Coppa del presidente hanno raggiunto il gradino più alto del podio David Singh, 16enne di Fiesse, Margherita Baronio, 26enne di Seniga, Alessandro Carcano, 16enne di Gambara, argento per Serena Scavone, 15enne di Cigole. “I ragazzi sono stati tutti molto bravi: hanno raggiunto un eccellente livello di preparazione, sono pronti per sfide più impegnative” ha confermato il maestro Giovanni Turchetti.

Prossime sfide

Gli atleti non possono dormire sugli allori, si stanno già preparando per le prossime competizioni. A metà aprile Sterza, Scavone e Benvenuti parteciperanno alle qualificazioni per i Campionati assoluti italiani. Singh, Baronio,Carcano, Scavone, gareggeranno nella Coppa Italia.

TORNA ALLA HOMEPAGE