Questo pomeriggio si è tenuta la biciclettata a tema archeologico organizzata dal Museo Civico per i piccoli manerbiesi.

L’iniziativa

In sella alla bicicletta, i bambini sono partirti dal Museo per un’appassionante caccia al tesoro. Ciascuna tappa è stata studiata dagli operatori per ripercorrere la storia archeologica del paese.

La biciclettata si poneva come momento conclusivo di un grest invernale organizzato dal Museo Civico durante le passate vacanze natalizie.

Alla fine, sotto il porticato della cascina Remondina, è stata servita una lauta merenda e allestito un ultimo laboratorio didattico.

TORNA ALLA HOME