Manerbio si è riunita per l’ultimo saluto a mamma Federica, scomparsa sabato dopo una lunga battaglia contro il cancro : “Era una guerriera con una grande forza”.

Addio a mamma Federica

Una chiesa gremita di lacrime e volti scuri questa mattina ha accolto Federica Dester, scomparsa a 37 anni dopo una lunga lotta con il cancro. Una battaglia durata 13 anni, combattuta con una grande forza che trapelava dai suoi profondi occhi azzurri e dall’amore che ha sempre dimostrato per i due figli, la sua famiglia e per i tantissimi amici che oggi si sono riuniti per salutarla un ultima volta. Non aspettava di vivere, mamma Fede: lei viveva. Nonostante gli alti e bassi, le difficoltà della malattia, ha saputo affrontare tutto senza mai perdere la speranza, la passione per l’aria aperta, per la cucina e quel sorriso che ora rimarrà impresso nei cuori di tutti. Di una comunità che mai scorderà l’esempio della “sua guerriera”.

