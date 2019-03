Quattro platani sono stati piantati davanti alla scuola primaria come ringraziamento per il lascito di Vittoria Bui in memoria della figlia Marina Garavani

Un lascito per i bambini

Un ricordo toccante e carico di emozione si è svolto oggi davanti alla scuola primaria, quando i rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno incontrato la cittadinanza e le amiche di Marina Garavani e della madre Vittoria Bui per ricordare la loro generosità: un lascito di 200mila euro a favore dei bambini bisognosi. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che hanno beneficiato di parte della donazione: Virtus calcio, Manerbio Bascket, Movimento per la vita, Caritas, Fondazione Ferrari. “Vorremmo che questi platani vegliassero sui bambini della scuola così come ha fatto la signora Bui che con il suo lascito ha voluto prendersi cura dei bambini meno fortunati” ha spiegato Fabrizio Bosio, Assessore alla Cultura.

