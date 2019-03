Manerbio, “bloccato” in casa dal passaggio a livello: l’appello dell’agricoltore Antonio Ferrari.

“Bloccato” in casa dal passaggio a livello

Da qui non si può passare. Almeno non prima di aver telefonato a Ferrovie e aver ottenuto, in remoto, il nulla osta per l’attraversamento «manuale» del passaggio a livello che porta alla cascina Guerrino, un fondo agricolo nella campagna manerbiese. Un via libera che a volte arriva in pochi minuti, a volte dopo un’attesa ben più lunga. Ma in caso di emergenza, che si fa? A sollevare la questione è stato il proprietario del fondo agricolo Antonio Ferrari, 84 anni, che dagli anni Quaranta risiede nel cascinale raggiungibile solo dal percorso denominato Strada per Verolanuova.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 22 marzo.

TORNA ALLA HOME PAGE