Questo pomeriggio il nuovo curato don Matteo Busi si è insediato a Manerbio.

La celebrazione

La comunità ha salutato il nuovo arrivato con una festa in oratorio. In seguito, don Matteo ha celebrato la sua prima messa.

“Appena arrivato ho colto la vostra gioia e attesa dell’incontro – ha detto durante l’omelia – In Cristo, noi ci conosciamo da sempre: siamo tutti fratelli nella sua Chiesa”.

“Ringraziamo lo Spirito Santo per aver sospinto don Matteo tra di noi – ha dichiarato don Alessandro Tuccinardi – In qualunque comunità ci ritroviamo, sappiamo riconoscerci in Cristo”.

TORNA ALLA HOME