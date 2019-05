Dopo il successo dello scorso anno, il CAI di Manerbio replica l’iniziativa dell’arrampicata solidale.

La serata

Gli arrampicatori si fermano per l’estate: per chiudere l’anno in bellezza è stata organizzata in palestra una serata di beneficienza.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto a Gocce di solidarietà, un’associazione attiva sul territorio a fianco delle famiglie in difficoltà.

Dopo una breve introduzione degli organizzatori è stato allestito il rinfresco; i presenti, poi, si sono cimentati nella scalata della apposita parete.

