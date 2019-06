Questa sera si è aperto il finesettimana di festa indetto dalla Federcaccia.

La serata

All’ora di cena la cucina ha cominciato a mandare profumi deliziosi: le ricche pietanze del menu, cibi identitari per i cacciatori, hanno fatto la loro comparsa sui tavoli.

Musica, gonfiabili e animazione, intanto, hanno intrattenuto e divertito i numerosi presenti.

“Il ricavato delle serate andrà in parte all’autofinanziamento, in parte alla società sportiva Minervium Scherma – ha spiegato il presidente dell Federcaccia Giuliano Brunetti – In particolare sosterremo le prossime gare della nostra campionessa paralimpica Roxana Diana Solomon”.

