Un appuntamento imperdibile quello che si sta svolgendo stasera per le vie del paese: quasi un centinaio di ragazzi impegnati a risolvere enigmi

Astuzia e velocità

Otto squadre, composte da circa una dozzina di ragazzi, hanno tempo fino alle 2 del mattino per risolvere i rompicapo che gli educatori dell’oratorio hanno sapientemente organizzato. Una caccia al tesoro che porterà i ragazzi, armati di biciclette e pettorina catarifrangente, attraverso diversi luoghi del paese, il tutto condito con un’atmosfera misteriosa e ricca di suspance. “Queste attività piacciono sempre molto – ha spiegato Manuel Corbellini, educatore – Servono per fare aggregazione, stimolare l’intelletto e ovviamente divertirsi in un modo un po’ diverso”.

