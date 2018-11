Manda all’ospedale un compagno: genitori preoccupati per questa situazione che si è verificata in una scuola di Chiari.

Il fatto, che ha preroccupato non poco i genitori degli alunni di una classe di una scuola elementare di Chiari, è successo venerdì. Un bambino (di qualche anno più grande dei suoi compagni) ha aggredito e fatto cadere a terra un suo compagno, mandandolo all’ospedale. Le mamme non hanno sporto denuncia, ma hanno fatto sapere che non manderanno a scuola i loro figli fino a quando non verrà trovata una soluzione. I genitori chiedono che il bambino venga seguito da un insegnante di sostegno, vista una situazione non facile del ragazzino. La preside prima di rilasciare dichiarazioni vuole capire bene la situazione, visto che si sta parlando di due bambini. Del fatto sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Chiari e il Comune.