Mamma e figlia cadono dalla bici sulla pista ciclabile per «colpa» di un randagio.

Disavventura per madre e figlia

Momenti di paura domenica mattina sulla pista ciclabile che da Offlaga conduce a Cignano per la rovinosa caduta in bici di una signora con bimba a bordo, causata da un randagio.

Sefora, approfittando dell’invitante mattinata, con la sua due ruote, e cane al guinzaglio, stava per imboccare la pista ciclabile in prossimità del Doc bar, quando da dietro è arrivato un cane meticcio di media taglia, libero dal guinzaglio e senza museruola che ha azzannato «Ira», il suo pitbull di tre anni.

In seguito a ciò, Sefora ha perso l’equilibrio ed è rovinata a terra assieme alla figlia Calliope, di 2 anni.

Bastava che il fatto accadesse pochi metri più avanti, nelle vicinanze della roggia Gambaresca e la cosa avrebbe potuto avere risvolti peggiori.

