Venerdì in seguito a denuncia i Carabinieri della Stazione di Isorella hanno eseguito accertamenti su un uomo 52enne di origine tunisina.

I Maltrattamenti

L’indagine è scattata a seguito della denuncia da parte di una donna 33nne di origini tunisine ma residente in Italia, contro il marito 52nne, anch’egli tunisino. La donna ha dichiarato di aver subito maltrattamenti protratti nel tempo. Per questo i Carabinieri hanno effettuato accurate indagini a riscontro dei fatti narrati in denuncia dalla donna. I militari hanno riscontrato la veridicità della denuncia e richiesto al magistrato una misura cautelare adeguata a tutela della donna. L’A.G. attesa la gravità dei fatti ha emesso una misura cautelare in carcere a carico dell’uomo. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto presso la Casa Circondariale di Brescia.

