Maltrattato da moglie e figlia

I Carabinieri di Manerbio hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare ai danni di una 81enne e di sua figlia 51enne, denunciate per maltrattamenti e lesioni da un uomo di 83 anni, marito e padre delle due donne, per altro gravemente malato. L’anziano manerbiese, che finalmente ha trovato il coraggio di dire basta, ha riportato ai militari 30 anni di continue angherie e di episodi di violenza che gli hanno causato anche delle lesioni. In particolare le due donne, che hanno sempre agito spinte da futili motivi, hanno schiaffeggiato e spintonato l’uomo in più occasioni, gli hanno impedito di avvicinarsi alla stufa per riscaldarsi, lo hanno rinchiuso in casa per impedirgli di uscire e vietato l’uso del telefono e, inoltre, hanno omesso di soccorrerlo in occasione di due cadute a terra, che gli avevano provocavano rispettivamente 35 giorni di prognosi e una frattura. Addirittura le due donne hanno minacciato di investirlo.

L’arresto

A seguito della denuncia dell’anziano, i militari hanno avviato le indagini e riscontrato i racconti dell’uomo sia attraverso i referti medici sia tramite le testimonianze di vicini e parenti. L’autorità giudiziaria ha quindi emesso una misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari per la figlia e il divieto di avvicinamento per la moglie, scrivendo la parola fine su un triste capito che ormai durava da troppo tempo.

