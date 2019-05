Un temporale violentissimo si sta abbattendo nelle ultime ore sul territorio che comprende la Bassa Bresciana e l’Alto Mantovano.

Forti raffiche di vento e rovesci di pioggia

Le fortissime raffiche di vento e i violenti rovesci di pioggia hanno provocato abbattimento di alberi soprattutto nella zona di Castiglione delle Stiviere dove negli ultimi minuti si segnala una situazione pericolosa per chi viaggia su strada.

Tante le piante crollate soprattutto in via Sinigaglia e sulla statale di via Mantova dove perfino dei segnali stradali si sono abbattuti sulla strada.

Pericolo anche per il materiale che, staccatosi da tetti o stabili, potrebbe colpire chi si trovasse malauguratamente sulla sua traiettoria.

Alcune zone di Castiglione risultano al momento senza energia elettrica.

Non uscire di casa se non strettamente necessario

Data la situazione critica i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine invitano la popolazione a non uscire di casa o mettersi in macchina se non strettamente necessario.

Gli scrosci temporaleschi sono previsti sulla zona per tutta la giornata di oggi 5 maggio.

