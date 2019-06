Malori e piccoli incidenti nel Bresciano. E’ stata una notte abbastanza tranquilla per i soccorritori e non ci sono state urgenze gravi.

Piccoli incidenti

Un sinistro si è verificato a Rovato, nella frazione di Sant’Andrea. Sulla sp62 è stato investito un pedone. Si tratta di un uomo di 48 anni trasportato in codice verde in ospedale. Codice giallo anche a Villanuova sul Clisi, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 29 sono finiti fuori strada. Sono stati trasportati all’ospedale di Gavardo. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Dopo le 22.30, sempre a Rovato, una sedicenne è caduta dalla sua bici in piazza Garibaldi. E’ stata portata a Chiari in codice giallo.

Malori e “non noti” nel Bresciano

Tre diversi interventi a seguito di malori si sono verificati in spazi pubblici a Brescia città. Due codici gialli in modalità “non nota” hanno invece interessato, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), Desenzano e Nuvolento. Non è chiaro cosa sia successo, ma la situazione non è sembrata grave.

TORNA ALLA HOME