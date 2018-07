Malori,incidenti ma anche cadute e intossicazioni etiliche nella notte appena trascorsa.

Aggressioni e alcool

Alle 21 una donna di 27 anni è stata aggredita a Brescia in via Enrico Ferri. E’ stata portata alla Poliambulanza in codice verde. Aggressione anche a Erbusco in via Grazia Deledda. Coinvolti tre uomini fra i 42 e i 54 anni soccorsi dai volontari di Rovato che hanno accompagnato uno di loro all’Ospedale di Chiari.

Alcool in città dove nel giro di una decina di minuti, dalle 00.30 alle 00.39, sono state soccorse due persone: un 53enne in via Milano e un 40enne in via Garibaldi.

Emergenze nella prima parte della notte

Diversi i malori ma nessuno di essi è stato grave, tanto che tutte le persone coinvolte sono state accompagnate al pronto soccorso in codice verde. Si tratta di un 65enne a Desenzano, un 60enne ad Alfianello, un 33enne a Chiari, un 50enne a Travagliato e un 26enne a Borgosatollo.

A Castegnato una donna di 74 anni è stata soccorsa dai volontari di Ospitaletto dopo una caduta e accompagnata al Sant’Anna; stessa ragione per il soccorso a un uomo di 63 anni a Carpenedolo. Per lui è stato necessario l’intervento l’automedica oltre che dell’ambulanza da Brescia. E’ stato portato all’Ospedale di Desenzano.

Le chiamate dopo la mezzanotte

Alle 3.14 un’auto è finita contro un ostacolo a Montichiari in via Mantova. La Croce bianca di Brescia e l’automedica hanno soccorso un uomo sulla trentina, accompagnandolo alla Poliambulanza in codice giallo.

Sembra di auto si tratta ma forse non di un incidente nell’operazione di soccorso a Brescia,in via Corsica. L’ambulanza è intervenuta per soccorrere un uomo in un’autovettura. Non è stato accompagnato al pronto soccorso.

Malori anche nelle ore dopo la mezzanotte per un 81enne e un 20enne in città. E’ stata soccorsa per una caduta anche una ragazza di 20 anni a Moniga del Garda. E’ stata accompagnata all’Ospedale di Desenzano dai volontari del Garda Salò.