Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio in un’azienda agricola di Palazzolo situata sul confine con la provincia di Bergamo.

Malore sul lavoro: è morto l’operaio 43enne residente a Palazzolo

Un tragico epilogo. Un uomo di origine pakistane di soli 43 anni è morto in ospedale dopo aver accusato un malore sul posto di lavoro. L’operaio, residente a Palazzolo, stava lavorando nelle serre dell’azienda agricola come tutti i giorni, quando all’improvviso si è accasciato a terra. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Una tragedia per i famigliari e anche per i titolari dell’azienda di Palazzolo.

I soccorsi

Uno dei titolari della società, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, aveva fatto tutto il possibile per rianimarlo. Sul posto erano intervenuti ambulanza (Croce Rossa di Palazzolo) ed elisoccorso, che lo aveva portato in gravissime condizioni al Civile a Brescia. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri di Palazzolo per gli accertamenti del caso, ma era chiaro che si trattasse di un malore e non di un incidente sul lavoro.

