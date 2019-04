Malore per un 84enne in centro a Manerbio

Si sente male di fronte a un bar

Si è sentito male di fronte a un bar ed è scattata la chiamata ai soccorsi. E’ accaduto poco fa in via Duca d’Aosta, quando un 84enne ha accusato un malore in strada, davanti a un locale. Subito alcuni passanti hanno chiamato i mezzi di soccorso, che sono giunti sul posto con un’ambulanza in pochi minuti. L’anziano si è subito ripreso appena gli hanno prestato i primi soccorsi del caso ed è stato trasportato al nosocomio in codice verde.

