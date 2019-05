Malore in via Gazzi a Chiari: è codice rosso. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 16 e sul posto si è immediatamente precipitato il personale medico.

Aggiornamento delle 17: Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Vani sono stati i disperati soccorsi. Si è spento poco dopo. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di cause naturali. Ancora non è nota l’identità dell’uomo ma l’avvio della macchina dei soccorsi non è passata inosservata nonostante si tratti di una zona di campagna.

Codice rosso a Chiari. Un uomo di 67 anni si è sentito male in via Gazzi. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitate l’auto medica e l’ambulanza. E’ successo poco prima delle 16. Sul posto anche i carabinieri.

