Malore in una serra a Palazzolo: è atterrato l’elisoccorso. E’ successo in via Franco Bonari e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Malore a Palazzolo

Codice rosso a Palazzolo, un 43enne di origini pakistane si è sentito male in un impianto lavorativo. Si tratta di un’azienda agricola che ha uffici e serre. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Sul posto è infatti atterrato anche l’elisoccorso. Secondo le informazioni di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’uomo è in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri.

L’uomo è stato trasporto al Civile in elicottero.

TORNA ALLA HOME

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News