Malore in piazza, ambulanze a Castegnato: gravi le condizioni della persona coinvolta.

Malore in piazza

E’ successo poco fa, verso le 15.35. I volontari della Croce Verde di Ospitaletto si sono precipitati in piazza Dante per soccorrere una persona che si è sentita male. La missione si soccorso è scattata in codice rosso e anche una volta sul posto gli operatori hanno preso atto della gravità delle condizioni del coinvolto.

